L'intelligence artificielle comparable à la possession de la bombe atomique

Le fondateur de Microsoft n'a pas hésité à dire que le développement de l'intelligence artificielle était aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel, d'Internet et du téléphone mobile. Sans marketing, sans publicité, Chat GPT n’a mis que 2 mois pour conquérir 100 millions d'utilisateurs alors qu'il aura fallu 5 ans à Gmail pour arriver au même nombre d'utilisateurs et 10 ans pour Netflix. On comprend mieux pourquoi Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT.

Utilisateurs des outils de Microsoft via la suite Office, vous allez avoir des assistants numériques puissants et quasiment gratuits : Microsoft a décidé d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous ses produits bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook... Autrement dit, il nous sera bientôt possible de dire à cette IA de répondre à un email à notre place, de résumer un échange ou une réunion zoom, ou encore de rédiger un PowerPoint au départ de tel ou tel document. Nous allons donc lui sous-traiter notre capacité de raisonnement.

Pour Edouard Tétreau, un ancien analyste financier, Chat GPT et ses petits frères et petites sœurs sont comparables à la bombe atomique. Il y aura les nations qui l'auront et commanderont les autres, et celles qui ne l'auront pas et devront obéir. La Chine va consacrer 150 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle d'ici 2030. Les États-Unis investissent 30 milliards de dollars par an. En Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On consacre juste 1 milliard d'euros par an via différents programmes européens. Si notre continent et ses habitants, et surtout nos enfants, ne veulent pas devenir les domestiques des Américains, des Chinois, il va falloir cravacher.