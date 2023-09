L'intelligence artificielle à la rescousse contre les incendies en Californie

Le dispositif s'annonce précieux dans un Etat aux premières loges du changement climatique, qui subit des mégafeux de plus en plus voraces. La Californie a connu 18 de ses 20 plus gros feux de forêt dans les vingt dernières années et le réchauffement provoqué par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles "est le facteur à l'origine d'une grande partie de cette évolution", selon une étude de l'université UCLA publiée en mai.

"Au vu des ravages en Grèce et à Maui, je pense que des systèmes comme celui-ci qui fournissent une confirmation précoce sont un pas dans la bonne direction", estime Neal Driscoll, de l'université de San Diego.

Face à l'ampleur de la menace, le scientifique a choisi d'accorder un accès public aux données de sa plateforme, pour que d'autres entreprises ou universitaires puissent travailler dessus.