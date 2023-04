L’intelligence artificielle à l’origine de la suppression d’emplois ? "Des milliers d’emplois vont disparaître", affirme Christophe Lacroix

Selon une étude de Goldman Sachs, un quart des tâches de près des deux tiers des emplois actuels (en particulier les fonctions administratives et juridiques) pourrait être automatisé dans le futur grâce à l’intelligence artificielle. Au total, l’IA générative pourrait provoquer l’automatisation de l’équivalent de 300 millions d’emplois à temps plein.

"Ce qui est clair, c’est que des emplois par milliers vont disparaître et d’autres seront créés", affirme Christophe Lacroix, Député fédéral à la Chambre des représentants (PS). "Il y aura des dégâts humains et ma préoccupation en tant que socialiste et homme politique, c’est de faire en sorte que cette transition se passe le mieux possible."

Selon lui, la disparition de certains emplois était inéluctable mais sera accélérée par l’Intelligence artificielle. "Les personnes de 50-55 ans habituées à effectuer des tâches routinières auront beaucoup de mal à se former aux nouveaux métiers de demain. L’intelligence artificielle générera de la croissance, mais pas pour tout le monde."

"Nous n’avons jamais créé autant d’emplois en Belgique depuis très longtemps malgré la robotique, l’informatique et Internet", réagit Simon-Pierre Breuls, patron de PME et membre du Comité jeune de l’Union wallonne des entreprises. L’intelligence permettrait d’ailleurs, dans certains domaines, de décharger les travailleurs de leurs tâches routinières pour se consacrer à d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée.