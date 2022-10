L’intégrale des œuvres pour orgue de César Franck en concert à la salle philharmonique

Un évènement se prépare à la salle philharmonique de Liège. L’organiste belge Jean-Luc Thellin interprétera ce dimanche 23 octobre, l’intégrale des œuvres pour grand orgue de César Franck mais aussi plusieurs transcriptions des œuvres orchestrales du compositeur liégeois. Concert ce dimanche dès 14h à la salle philharmonique.

On associe le plus souvent le nom de César Franck à la musique de chambre et à raison. Au cours de sa vie, le compositeur liégeois aura donné une nouvelle impulsion au répertoire mais on aurait tort de l’enfermer. César Franck était organiste. Il a contribué au renouvellement de l’instrument. Douze grandes pièces pour orgues ont été composées de son vivant. Bien plus tard, plusieurs œuvres orchestrales – comme sa symphonie en ré mineur – ont fait l’objet de transcriptions pour orgue seul.

Ce répertoire sera donné dans son intégralité ce dimanche 23 octobre à la Salle Philharmonique dans le cadre des célébrations du bicentenaire de César Franck.