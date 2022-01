L'institut Saint-Henri (Comines) bascule en distanciel

Les élèves de secondaire de l'Institut Saint-Henri de Comines auront cours en distanciel jusque lundi prochain inclus. L'internat sera fermé également. L'école a été contrainte de prendre cette décision à cause des trop nombreux cas de covid et de personnes en quarantaine, explique la directrice: "Nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes contraints de fermer toute l’implantation du secondaire de Saint-Henri Comines (...) ainsi que l’internat dès ce mardi 18 janvier et ce jusqu’au lundi 24 janvier inclus. Nous déplorons en effet une recrudescence de cas positifs en secondaire (6% de nos élèves !) ainsi qu’à l’internat (20% de cas positifs !) sans compter le nombre impressionnant d’élèves et de professeurs/éducateurs en quarantaine. Cela n’est plus gérable sur le terrain".

Les élèves suivront donc les cours par écran interposés. La direction précise que c'est bien l'implantation cominoise qui est concernée et pas celle du Bizet. Enfin, Sylvie Demeersseman précise: "Les élèves ne sont donc pas en congés mais bien en enseignement hybride. Nous vous demandons de bien vouloir insister sur ce point auprès de vos enfants et de leur demander d’être prêts à travailler sérieusement depuis votre domicile aux heures habituelles de cours".

Ajoutons que toutes les activités qui étaient prévues cette semaine sont reportées, "en ce compris les examens de remédiation du samedi 22 janvier".