L’Institut Notre-Dame d’Arlon propose de licencier le professeur antivax

L’institut Notre Dame d’Arlon propose de licencier pour faute grave l’un de ses enseignants. Ce n’est pas courant, mais l’établissement reproche à Emmanuel Herbin d’avoir outrepassé son devoir de réserve. Il y a plusieurs mois, l’enseignant a notamment distribué à ses élèves des tracts "antivax" et même des recettes pour se "dévacciner ". Malgré plusieurs rappels à l’ordre, le professeur a continué ses actions.

L’école arlonaise a donc décidé, fin 2022, d’entamer une procédure disciplinaire. Le Pouvoir Organisateur de l’école a émis une proposition à l’intéressé. Emmanuel Herbin la conteste et réplique. "Il conteste cette décision, tant sur son principe que sur sa lourdeur, et donc nous avons introduit un recours devant une chambre des recours", explique Damien Dillenbourg, l’avocat du professeur incriminé. L’établissement estime qu’en partageant son opinion sur les vaccins, Emmanuel Herbin n’a pas respecté le décret fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement libre subsidié. Selon nos confrères de l'Avenir du Luxembourg, on lui reproche une atteinte à la sécurité de ses élèves, de les avoir utilisés à des fins de propagande politique et d’avoir compromis l’honneur et la dignité de sa fonction.