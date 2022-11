L’Institut Jules Bordet inaugure son nouveau service de radiothérapie : quoi de neuf, docteur ?

Cet appareil permet donc d’acquérir des images anatomiques et d’adapter le traitement à la morphologie de chaque séance, et de renseigner les praticiens sur la biologie de la tumeur. Il en résulte une médecine plus personnalisée, comme l’explique le Professeur Dirk Van Gestel, responsable du département de Radiothérapie de l’Institut Jules Bordet : "Tous les jours, on contrôle de la position du patient sur la table et de la tumeur dans le patient ; normalement on le fait avec un scanner, mais avec une IRM comme celle-ci, la qualité est bien meilleure. On peut recontourer le volume cible et recalculer la distribution de dose à l’instant".

Le responsable du département de Radiothérapie de Bordet poursuit : "Avec 1,5 Tesla on peut aussi voir la réponse biologique de la tumeur : de jour en jour, est-ce que le signal change ou pas ? Autrement dit, le traitement est-il aussi efficace que pensé ? Ou doit-on revoir les chances de guérison ? On peut alors individualiser le traitement par patient. On pourrait avoir un facteur prédictif de la réponse des tumeurs ou évoluer vers un autre traitement qu’on n’a pas retenu au départ."

Pour l’instant, cet appareil est surtout une machine de recherche. Une trentaine de patients seulement ont bénéficié de cette technologie, en respectant des guidelines et des études prospectives. Aujourd’hui, il s’agit essentiellement de voir la différence entre les tissus sains et la tumeur dans des zones comme le ventre, le pancréas. Dans un deuxième temps, le professeur Van Gestel envisage d’utiliser la machine pour le cancer de la prostate ou les tumeurs cérébrales.