L’institut flamand VITO va cartographier l’agriculture mondiale, une première

À la demande de l’Agence spatiale européenne (ESA), l’Institut flamand de recherche technologique (VITO) compte cartographier l’ensemble des champs agricoles de la planète, une première mondiale. Ce projet permettra de déterminer, par exemple, les méthodes d’irrigation les plus appropriées, ces dernières constituant des "informations clés" en période de dérèglement climatique, selon l’institution.

Pour mettre au point cette cartographie, une équipe internationale dirigée par le VITO a développé WorldCereal, un système accessible au public qui utilise des images satellites du programme Copernicus de l’Union européenne. Ce système fournit les premières cartes mondiales de la production de céréales et de maïs à grande échelle et en haute résolution. Ces dernières sont en outre mises à jour après chaque saison agricole. WorldCereal est un logiciel open source, c’est-à-dire qu’il est accessible non seulement aux institutions nationales et internationales, mais également au secteur privé, comme les compagnies d’assurances. En 2022, le système a été utilisé pour cartographier de manière objective les activités agricoles en Ukraine. Pour ce faire, l’institut flamand a collaboré avec la NASA. L’ESA et le VITO étudient la possibilité d’étendre WorldCereal à d’autres cultures agricoles.