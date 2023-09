L’institut de vaccinologie de l’ULB ouvre à Erasme : "Sans le Covid-19, ça n’aurait pas été possible"

A ceux qui s’inquiètent de la présence en ces lieux de microbes (bactéries et virus), il faut préciser que ces laboratoires sont à pression négative (une pression qui évite tout échappement microbien), que l’accès est ultra-sécurisé et que rien ne sort du bâtiment sans passer par de grosses machines qu’on appelle des "autoclaves", et qui servent à une désinfection totale.

Une cinquantaine de chercheurs et chercheuses vont travailler dans ces locaux, connectés directement à l’hôpital Erasme. Les participants à des études cliniques peuvent ainsi passer d’un lieu à l’autre. Par contre, aucun hébergement n’est prévu. Le professeur Arnaud Marchant, directeur de l’Institut, insiste sur la mise en réseau de spécialistes qui travaillaient chacun de leur côté : "Nous nous connaissions, on travaillait un peu ensemble, mais c’est vraiment ce bâtiment qui nous permet de nous mettre ensemble. On va continuer à faire de la recherche fondamentale. On est orienté "mission". Ensemble, on réfléchit à tel vaccin pour telle population. On oriente notre recherche pour atteindre cette mission."

Ces recherches passent par la compréhension du fonctionnement du système immunitaire, lorsqu’il est exposé à tel ou tel pathogène. Comme les streptocoques de type A, auxquels s’intéresse la Dre Anne Botteaux, spécialiste des bactéries : "Ils tuent 500.000 personnes par an. Nous voulons comprendre comment les bactéries attaquent l’hôte."