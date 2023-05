L’instant déco : ambiance champêtre sur une terrasse

Les objets chinés ou récupérés seront du plus bel effet comme une vieille table de fleuriste trouvée sur Internet pour 40 euros et sur laquelle vous pourrez rempoter vos plantes ou encore poser vos compositions florales. Une chaise en bois avec dossier fera office de balançoire. Coupez les pieds. Faites des trous aux quatre coins de l’assise et aux deux extrémités du dossier. Passez-y une grosse corde. Il ne reste plus qu’à l’accrocher à une grosse branche par exemple.