L’installation des panneaux photovoltaïques en plein boum… Sauf à Bruxelles et dans les villes

L’installation de panneaux photovoltaïques est en plein boum en Belgique. Partout vraiment ? Pas tout à fait. En réalité, les différences sont notables d’une région à l’autre. La région bruxelloise a encore très peu de bâtiments particuliers couverts de panneaux photovoltaïques. Fin 2020, les surfaces nettes de toitures de la région bruxelloise couvertes de panneaux photovoltaïques représentaient à peine 6,2% du potentiel de surface couvrable.

A l’avenir, elle restera aussi la seule région à octroyer des certificats verts pour rémunérer l’investissement en panneaux photovoltaïque. Adeline Moerenhout est porte-parole de Brugel, le régulateur énergétique de la région bruxelloise. Elle nous explique cette particularité régionale : "Nous voulons maintenir cet incitateur financier car nous rencontrons pas mal de difficultés à Bruxelles. Nous avons, sur notre territoire, une majorité d’immeubles à appartements dont les propriétaires ne sont pas nécessairement les occupants. Ce n’est pas toujours simple, de motiver un propriétaire à investir dans un équipement de production d’électricité qu’il ne consommera pas personnellement. Nous leur expliquons qu’ils bénéficient de certificats verts. L’ordonnance de la région bruxelloise garantit également qu’ils rentrent, endéans les sept ans, dans leurs frais d’installation. Ça reste donc toujours un bon rendement pour un propriétaire non occupant. Nous activons différents leviers incitatifs pour valoriser le potentiel solaire mais nous rencontrons, effectivement, plus de difficultés que les régions flamandes et wallonnes du pays."