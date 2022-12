L’installation de "compteurs intelligents" progresse peu à peu dans le pays, peut-on s’y opposer ?

Qu’est-ce qu’un compteur intelligent ?

Rappelons qu’un "compteur intelligent" se distingue d’un compteur électromécanique par son affichage de l’index sur un petit écran et le fait que tous les composants de l’appareil sont entièrement électroniques. Le disque qui tourne plus vite ou moins vite en fonction de la consommation disparaît. Il existe des modèles pour l’électricité et pour le gaz.

La particularité du compteur communicant est, comme son nom l’indique, qu'il est pourvu d’un module de communication. Il peut dès lors envoyer des messages électroniques et recevoir des ordres à distance du gestionnaire de réseau de distribution. Selon le modèle, la transmission et la réception des données peuvent se faire via le réseau électrique, via le wi-fi, par le réseau de téléphonie mobile ou encore par ondes.

La communication avec le gestionnaire de réseau peut, entre autres, permettre le relevé de l’index à distance, jouer le rôle de compteur à budget, savoir quand et combien on consomme, ouvrir ou fermer le compteur, etc.