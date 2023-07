L’insta360 X3 la meilleure caméra pour le vlog… Vraiment ?

Sur le côté plus pratico-pratique, voici quelques défauts à prendre réellement en compte si vous comptez acheter cette caméra pour vloguer.

Lentilles non protégées et caches vraiment pas terribles

Pour une caméra qui est censée être utilisée dans des conditions extrêmes, on se demande bien pourquoi les lentilles sont si fragiles et si peu protégées de base. Il suffit de la faire tomber une fois pour griffer la lentille et se retrouver pour toujours avec une marque sur les vidéos. Il existe des protections pour les lentilles en plastique dur avec un bord collant mais le rendu des vidéos devient catastrophique (même avec le mode spécifique enclenché), il y a des reflets tout le temps et on peut parfois même voir la courbure de la lentille dans la vidéo.

Batterie faiblarde

On nous vend "81 minutes en filmant en 5,7K 30 i/s" mais la réalité est qu’après 2 heures de petites prises de-ci de-là (donc pas en enregistrement continu), la batterie nous lâche. Pas très pratique pour une caméra de vlog ou une action cam, il faut se trimballer 5 batteries à échanger sur une journée.

La caméra chauffe beaucoup

Dès l’allumage, après à peine quelques dizaines de secondes, la caméra commence à chauffer. D’abord on a eu peur, on s’est dit qu’on avait poussé un peu trop loin les réglages (quelques dizaines de secondes on vous dit) puis on s’est dit "m’enfin c’est pas possible qu’en si peu de temps elle surchauffe de cette manière à cause des réglages qui sont censés être supportés". Il n’y a qu’une fois sur un glacier à 3500 mètres d’altitude et 0° que la caméra s’est sentie à son aise et n’a pas voulu s’enflammer (on exagère un peu, elle ne s'enflamme pas, mais malgré tout ce n’est pas "normal").

Processeur qui rame

En 2 heures de temps (enregistrement non continu toujours), la caméra s’est figée 3 fois. Il a fallu l’éteindre et la rallumer ce qui fonctionne presque chaque fois sauf quand il faut attendre plusieurs minutes avant de la rallumer et qu’elle accepte de se remettre en route. Pour filmer ce qui se passe autour de soi, on a vu mieux.

Lenteur d’allumage et de mise en route de la vidéo

La caméra met un peu plus de 2 secondes pour s'allumer, et la même chose pour commencer à filmer, c'est à dire une éternité quand on vlog. Il existe bien le mode "enregistrement en boucle" qui permet d’enregistrer en continu et de ne sauvegarder que les minutes qui précèdent le déclenchement cependant la caméra va chauffer (plus besoin de radiateurs chez soi, c’est pratique) et la batterie tiendra encore moins (déjà que 2 heures ce n’est pas beaucoup).