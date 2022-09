L'Inspection économique a renforcé ses contrôles durant les soldes d'été, les infractions en recul

L'Inspection économique a enregistré une légère baisse du nombre total d'infractions pendant la dernière période des soldes d'été, a annoncé lundi la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker.

"Cinquante-cinq infractions ont été enregistrées cette année, dont 21 contre la nouvelle réglementation sur le prix de référence. Il s'agit d'une légère diminution en termes de pourcentage par rapport à l'année dernière", a-t-elle précisé dans un communiqué.

C'est un signe que les commerçants font tout leur possible pour le consommateur et que l'Inspection économique effectue des contrôles de qualité et ciblés, a souligné Eva De Bleeker (Open Vld).