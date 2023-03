L’insouciance de l’Union avant d’affronter l’Union Berlin : "On ne se rend pas compte de ce qui nous arrive…"

Malgré ses prouesses répétées, l’Union avance cachée, intelligemment coincée dans l’ombre de leur favori d’adversaire : "L’Union Berlin reste favorite à cause de son budget et de la manière dont elle gère son championnat. Mais ça se joue sur 90 minutes, il faut tout donner, ne pas avoir de regrets et jouer pour le blason. Mentalement on est très forts, c’est l’une de nos caractéristiques. On peut prendre des coups mais on parvient toujours à se relever. Comme je l’ai dit il y a une part de bonheur et d’insouciance. On ne se rend pas forcément compte de ce qui nous arrive mais on profite pleinement de ce qui nous arrive. C’est ce qui fait qu’on perdure dans le temps" analyse Moris.

Info cocasse, c’est dans le stade du rival local, Anderlecht, que l’Union jouera son avenir européen. Un changement d’environnement qui n’a pas l’air de perturber le routinier, Anthony Moris : "La réalité fait que l’Union n’a pas de stade pour jouer l’Europe. Merci aux clubs qui nous accueillent. On a été à Louvain, ça s’est bien passé. Ici, on arrive dans un stade qui est encore plus grand parce que l’histoire fait qu’Anderlechte est un des plus grands clubs en Belgique. C’est un stade qu’on connaît bien, on a joué trois fois ici. La pelouse nous convient bien, on espère que les supporters répondront présent. On voit qu’il y a une grande majorité des tickets qui a trouvé preneur. Le club a des supporters, mais il y a aussi tout la Belgique derrière l’Union. On sait à quel point c’est important pour le coefficient. Les curieux des autres clubs mettent leurs esprits de supporters de côté et viennent supporter un club belge. Comme nous d’ailleurs, quand un autre club belge évolue en Europe. On a vu le parcours de Bruges, on était content pour eux parce que ça peut être bénéfique pour tout le monde."