L'insensibilité à la douleur, une réelle souffrance.

Plus que la maladie elle-même, ce sont ses conséquences qui posent problème. "A cause d'infections répétées, ma fille aînée a perdu la première phalange de chacun de ses doigts; elle a aussi dû être amputée d'un orteil", décrit-il.

Souffrant de micro-fractures au niveau du genou ayant abîmé leurs articulations, les deux sœurs, qui passent environ trois mois par an à l'hôpital, ne se déplacent plus qu'en béquille ou en fauteuil. "Hyperlaxes (souplesse extrême), elles peuvent reproduire le même mouvement à l'infini", raconte leur père. "Quand elles prennent leur douche, elles perçoivent le chaud et le froid mais si ça brûle, elles ne sentent rien", illustre-t-il encore.

La douleur, elles la connaissent mais c'est d'une "douleur psychologique" qu'il s'agit, avec de graves retentissements dans leur vie quotidienne.

"Rarissime" (seuls quelques milliers de cas sont répertoriés dans le monde), cette maladie n'en est pas moins "gravissime", souligne le Dr Didier Bouhassira, qui exerce au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise-Paré (AP-HP), à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. "La douleur joue un rôle physiologique majeur en nous protégeant des dangers de l'environnement", explique-t-il.