L'insécurité règne en Haïti : 80 blessés par balle en quatre jour dans un quartier, "nous ne voyons même pas cela dans des pays en guerre"

Comment expliquer cette faillite sécuritaire ? Frédéric Thomas, chercheur au centre tricontinental et spécialiste de Haïti, pointe du doigt l’oligarchie qui règne dans le pays. "On présente souvent Haïti comme le pays le plus pauvre d’Amérique latine. C’est vrai, mais c’est aussi le pays le plus inégalitaire, à la tête duquel se trouve une oligarchie, qui a un comportement prédateur."

"Une oligarchie qui a le pouvoir, qui s’enrichit et qui a une politique de captation et de privatisation des institutions publiques. Qui a instrumentalisé les bandes armées en réponse à la contestation sociale, et qui a entraîné une généralisation de la violence qui va en parallèlement avec une forme de gangstérisation de l’Etat. Aujourd’hui, on se trouve avec cette élite toujours au pouvoir qui refuse toute concession et qui continue à jouir du soutien de la communauté internationale."