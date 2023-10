L'insatiable Remco Evenepoel va participer au Chrono des Nations, dernière épreuve de la saison

Insatiable Remco Evenepoel ! Alors qu'il vient tout juste de remporter son 2e vélo de Cristal consécutif et qu'il est le champion du monde du contre-la-montre, le Belge va participer au Chrono des Nations, une épreuve chronométrée de 45,5km au départ des Herbiers dimanche, qui conclura la saison cycliste avant la trêve hivernale.

C'est la formation Soudal Quick-Step qui l'a annoncé ce jeudi à travers un communiqué, expliquant au passage que Remco allait s'aligner, ce dimanche, en compagnie d'un coéquipier Remi Cavagna.

"Le chrono des Nations va être une longue course mais une belle façon de conclure la saison pour nos deux gars, Remco et Remci. Ils sont tous les deux déterminés à tout donner, l'un en tant que champion du monde du chrono, l'autre en tant que champion de France. On a hâte d'être dimanche pour l'ultime course de l'équipe dans ce qui a encore été une année incroyable" explique le direct sportif, Klaas Lodewyck, toujours dans le même communiqué.

Créé en 1982, le Chrono des Nations en est à sa 41e édition. Le seul Belge à l'avoir remporté est Bert Roesems, en 2004. Notons que le double tenant du titre se nomme, sans surprise, Stefan Küng, vainqueur en 2022 et en 2021.