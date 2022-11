L’insatiable Felix Auger-Aliassime enchaîne une 16e victoire contre Tiafoe et file en demi-finale à Bercy

Il ne s’arrête plus de gagner ! Felix Auger-Aliassime a battu Frances Tiafoe en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy pour enchaîner une seizième victoire d’affilée. Le Canadien a pris le meilleur sur son adversaire américain en deux sets, 6-1 6-4 en un peu plus d’1h30 de jeu. Tiafoe, crispé et pas vraiment dans son match, a uniquement bien résisté en toute fin de rencontre mais c’était insuffisant pour faire réellement douter l’insatiable Auger-Aliassime.

Au prochain tour, un gros morceau se présentera face à lui ! Il s’agira soit de Carlos Alcaraz, le numéro un mondial qu’il a battu en demi-finale à Bâle la semaine dernière, soit de Holger Rune qu’il a quant à lui défait en finale de ce même tournoi suisse.

Aliassime a remporté les trois derniers tournois auxquels il a participé. Impressionnant.