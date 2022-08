L’inquiétude plane au Kenya après des incidents à la veille de la présidentielle

Mais lundi, la Commission électorale (IEBC) s’est aperçue que certains bulletins de vote avaient été mal routés, et d’autres ne comportaient pas les bonnes photos de candidats. L’IEBC a par conséquent annulé quatre scrutins locaux, notamment dans la grande ville portuaire de Mombasa.

Un kit électronique utilisé pour l’identification des électeurs a par ailleurs disparu, et six responsables de l’IEBC ont été arrêtés car accusés d’avoir rencontré des candidats, jetant l’opprobre sur cet organe électoral déjà sous pression et au cœur des tourmentes électorales passées.

Ces incidents surviennent à l’issue d’une longue mais calme campagne, marquée par la flambée du coût de la vie liée notamment aux effets de la guerre en Ukraine.

Sur les quatre candidats en lice, deux ont dominé : Raila Odinga, 77 ans, en course pour la cinquième fois, et l’actuel vice-président William Ruto, 55 ans. Deux vétérans de la politique dont les immenses portraits bordent les routes et qui sont au coude-à-coude pour un scrutin qui s’annonce serré.