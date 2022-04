L’inoxydable succès de GTA V ou la puissance de l’industrie du jeu vidéo

Prenez "Pulp Fiction", le film. Imaginez que vous êtes dans le film et que vous incarnez trois personnages tous foireux, tous criminels, dans une ville, Los Santos, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Los Angeles. La force de GTA, c’est une histoire très bien écrite mais aussi la possibilité de jouer avec des amis, comme l’explique Florent. Il est pharmacien dans le Namurois, il joue encore occasionnellement à GTA, neuf ans après sa sortie, il nous explique pourquoi : "C’est un monde ouvert, ça pourrait être qu’on pourrait appeler un bac à sable. Il y a plein de petites activités, on n’est pas obligé tout le temps faire la même chose. On peut tout bêtement simplement jouer au tennis contre un autre joueur. Vous avez des courses de voitures, vous avez des confrontations via des armes, car GTA c’est un peu ça aussi. Quand vous créez un personnage, vous ne rentrez pas dans un moule, ce n’est pas directif comme d’autres jeux. Il y a une très grande liberté et en même temps, ce qui est bizarre, ça peut se rapprocher du monde réel parce que vous avez une certaine limitation par le système économique. Vous allez voir devoir quand même accumuler de l’argent pour pouvoir après réinvestir. Par exemple quand vous avez un braquage, vous devez dépenser de l’argent pour pouvoir réaliser le braquage."

Outre le système économique, le jeu essaie de coller à la vraie vie, dans tous ses travers, avec une vraie critique sociale. C’est ce qu’explique Olivier Mauco. Il est docteur en sciences politiques, auteur d’un livre sur GTA, chercheur, enseignant et créateur de jeux vidéo : "C’est le bien culturel le plus vendu et en même temps l’un des plus critiques de la société de consommation, du spectacle, des médias. C’est ça qui est assez fait intéressant : finalement on n’est pas obligé d’être obséquieux pour retrouver le plus grand monde, mais qu’au contraire on peut être tout à fait cynique, critique, se jouer tout ça. On se joue des codes, des croyances, des ordres établis, c’est ce qui fait la puissance de GTA 5 et parfois du jeu vidéo."

Et c’est vrai qu’il est difficile de trouver critique plus féroce et joyeuse des Etats-Unis ailleurs que dans GTA. Son succès inaltérable s’explique par toutes ces petites choses, cette liberté, cette capacité d’interagir comme bon vous semble dans un monde ouvert. De la même façon qu’on évoque régulièrement le cinéma, la musique, les séries télé sur nos antennes, nous devrions peut-être plus parler des jeux vidéo pour les adultes. Parce que les joueurs sont là et que l’importance du jeu vidéo est encore sous-estimée chez le plus grand nombre, à mon humble avis. On ne se doute pas de l’importance économique et culturelle du jeu vidéo.