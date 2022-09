L'inoculation psychologique : la solution pour lutter contre la désinformation ?

Des vidéos qui analyses le processus des fake news, ce n'est pas nouveau. Alors qu'est-ce qui change avec cette expérience ?

Les chercheurs ont divisé 6000 participants en deux groupes. Le groupe A voyait ces fameuses petites vidéos. Le groupe B voyait des vidéos neutres.

Et puis les participants ont été exposés à des vidéos qui comportaient des messages manipulés. Pour les messages qui présentaient un faux dilemme, le groupe A a identifié que l'information était fausse presque 2 fois plus que le group B (1,95 fois). Et le résultat est sensiblement le même pour les autres procédés de manipulation. C'est comme si le cerveau avait été immunisé, en amont.

Les chercheurs appellent ce procédé l'inoculation psychologique. L'efficacité de l'expérience a été confirmée par après sur 22.000 utilisateurs de YouTube.