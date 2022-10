L’Innocent un film de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouck Grinberg Noémie Merlant et… Louis Garrel

L’Agenda Ciné : Votre film est une variation sur le jeu : dès la scène d’ouverture du film ; et puis il y a ces différents genres avec lesquels vous jonglez ; il y a aussi le jeu dans le jeu quand, dans une scène de votre film, Clémence et Abel doivent prétendre être un vrai couple…

Louis Garrel : C’est pour être le plus divertissant possible. Je ne fais pas une chronique naturaliste. J’essaye de faire un film divertissant, très accessible, populaire. Mon métier est de faire que les gens s’asseyent pendant 1h30, éprouvent des sentiments pour les personnages, et surtout ne s’ennuient pas. Et généralement quand on joue avec le spectateur, il ne s’ennuie pas. C’est l’ennui qui me fait le plus peur. J’ai très peur d’ennuyer.

Et puis ce qui me plaît, c’est d’annoncer des choses comme fausses, et d’y trouver de la vérité.