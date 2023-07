L’injonction à l’épilation des poils pubiens : une autre forme d’oppression des femmes ?

Loin d’être un acte anodin, l’injonction à l’épilation serait donc un moyen parmi d’autres de maintenir un certain contrôle sur les corps des femmes, obligées de se plier à certaines modes et certains critères de beauté. Dès lors, de plus en plus de femmes prennent la décision de laisser pousser leurs poils. Un choix qu’elles font en toute conscience, dans le but de s’affranchir de la pression sociale et des diktats qui leur sont imposés depuis plusieurs décennies.

Ainsi, faire l’impasse sur le rasoir apparaît comme un acte plus politisé et militant qu’on pourrait le penser au premier abord. Car bien que les mentalités tendent depuis quelques années à évoluer, ces femmes s’exposent en gardant leurs poils à des critiques virulentes, qui attestent du poids de ces normes sur les corps des femmes.

"Faire repousser sa touffe : où sont passés nos poils pubiens ?", à voir dès maintenant en streaming sur Auvio.