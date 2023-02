L’initiative citoyenne "Be Heroes" recherche des héros du quotidien jusqu’au 18 juin 2023

L’initiative citoyenne "Be Heroes", soutenue par le roi Philippe et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, recherche des "héros du quotidien" pour sa quatrième campagne, qui braque les projecteurs sur des personnes qui s’investissent de manière désintéressée au service des autres et de la société. Les candidats sélectionnés seront mis à l’honneur lors de la cérémonie de la Fête nationale, le 21 juillet.

À l’occasion de la semaine du bénévolat, "Be Heroes" lance mardi sa nouvelle campagne, parrainée par l’animatrice Sara De Paduwa et l’influenceur néerlandophone Christophe Ramont. "Chaque jour, il y a des milliers de Belges qui, avec leurs actions et leurs attentions, font la différence dans leur entourage. Des voisins qui aident des personnes vulnérables ou malades de leur quartier, des grands-parents qui viennent en soutien là où ils le peuvent, des bénévoles qui aident de toutes les façons possibles et imaginables", indique le Palais royal dans un communiqué.

Jusqu’au 18 juin, toute personne qui le désire peut soumettre l’histoire d’un héros ou d’une héroïne sur le site internet www.beheroes.be. Parmi les propositions, 50 héros et héroïnes, accompagnés des personnes qui les auront nommés, seront choisis pour assister à la cérémonie de la Fête nationale sur la Place des Palais. Certains d’entre eux seront également reçus en audience par le Roi au Palais Royal en septembre.