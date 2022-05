L'ingrédient beauté de la semaine : le thé.

Thé vert et thé blanc sont tous les deux de véritables alliés pour les peaux à tendance acnéique, ne serait-ce que pour leurs propriétés astringentes.

Autrement dit, ils permettent non seulement de resserrer les tissus de la peau (plus de tonicité et d'éclat) mais également de diminuer la sécrétion de sébum (pores resserrés, peau purifiée).

Le tout sans assécher la peau puisque sous forme d'huile, ils se révèlent également être très hydratants. Le thé apparaît donc comme un ingrédient indispensable pour les peaux mixtes à grasses.