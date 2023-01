L’ingérable Didier Lamkel Zé en route pour son sixième club en 18 mois

Didier Lamkel Zé est décidément incorrigible. Aussi talentueux soit-il, le Camerounais s’avère très souvent ingérable. Et ses employeurs se lassent rapidement de ses frasques. Toujours sur contrat à Courtrai, il serait tout proche de s’engager avec le Wydad Casablanca. Son sixième club en 18 mois !



Après des débuts corrects chez les Kerels, Lamkel Zé est retombé dans ses travers. Il brosse un entraînement et est sanctionné. Il aborde ensuite les séances en mode dilettante. "Il restait au milieu du terrain à regarder les autres, sans courir un mètre", rapporte Het Nieuwsblad. L’annonce de son futur transfert dans le Gril d’Erik Libois a fini de convaincre le KVK de "lâcher l’affaire". Renvoyé dans le noyau B, il n’est revenu qu’épisodiquement au club.



Et s’il évoquait un départ à Ferencvaros en novembre, il semble qu’il pourrait finalement prendre la direction du Wydad Casablanca. Le club marocain pourrait donc s’ajouter à la (longue) liste des formations qui ont vu passer l’enfant terrible de Bertoua. Depuis l’été 2021, il a porté les couleurs de l’Antwerp, de Dunajska Streda, de Khimki, du FC Metz et de Courtrai.