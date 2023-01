L’ingénieur du son de Michael Jackson victime d'un vol de chansons inédites du Roi de la Pop à Bruxelles

"La journée a été terrible." Brad Sundberg a l’air dépité, presque abattu. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, cet Américain, la soixantaine, raconte avoir vécu une mésaventure à Bruxelles, laquelle ne sera pas peut-être pas sans conséquence pour l’industrie musicale. Un inconnu a dérobé son ordinateur et son disque dur à Ixelles, ce vendredi, vers 15h, alors que Brad Sundberg était aux célèbres studios d’enregistrement IPC, à Ixelles.

Mais qui est Brad Sundberg ? Cet ingénieur du son a travaillé pendant 18 années avec Michael Jackson sur ses albums "Bad", "Dangerous", "HIStory" et "Blood on the dancefloor"… Une collaboration qui a débuté en 1985 s’est poursuivie en amitié sincère entre les deux hommes jusqu’à la mort du Roi de la Pop en juin 2009. De cette double relation, professionnelle et privée, Brad Sundberg a conservé des centaines voire des milliers d’archives qu’il partage, sur son compte Instagram Inthestudiowithmj mais aussi lors de conférences avec les fans de Michael Jackson et les professionnels du monde de la musique intéressés par les méthodes de travail et le perfectionnisme de l’auteur de "Billie Jean" et "Black or White".

Un vol attribué à l’invité d’un séminaire

Tout ce week-end, et après des haltes à Madrid, Paris ou encore Londres, Brad Sundberg propose cette fois un séminaire (payant) au public belge, depuis les studios IPC.

Au programme : anecdotes, écoutes d’inédits de Michael Jackson jamais entendus par le grand public, de chansons dans leur version démo, photos et vidéos tournées lors des sessions d’enregistrement avec l’artiste dont l’album "Thriller" reste à ce jour le plus vendu de tous les temps. Parmi les raretés proposées aux personnes présentes en studio avec Brad Sundberg et rapportées par d’anciens participants à ces sessions : les versions non finalisées et brutes de "We are the world" coécrite par Michael Jackson, des chansons "Jam", "Give in to me"… Mais aussi des enregistrements vocaux exclusifs de la star en personne. De véritables trésors…

Mais voilà, ce vendredi, vers 15h, un invité du séminaire aurait volé l’ordinateur et le disque dur de Brad Sundberg, sur lesquelles se trouveraient toutes ces archives. Dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux, Brad Sundberg, après avoir remercié l’accueil reçu à Bruxelles raconte ce qui semble, selon lui, "une attaque ciblée".