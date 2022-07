L'informatique médicale, un cursus universitaire pour répondre à la pénurie d'informaticiens dans les hôpitaux

Les étudiants suivent avant tout une formation en informatique, mais un quart de leur programme est composé de cours de sciences similaires à ceux qu’on peut trouver en médecine par exemple. C’est ce qui a séduit Benita qui fut l’une des premières à s’engager dans ce cursus, après deux années en médecine.

"J’ai fait ce choix parce que je trouvais qu’il y avait une continuité avec la médecine, même si c’est complètement différent. Vu que je sortais de médecine, j’ai eu droit à certaines dispenses pour des cours qui étaient en commun. Et au-delà de ça, j’ai toujours été intéressée par les ordinateurs, par l’informatique, ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne. Mais pour être honnête, je n’osais pas trop. Je me disais que c’était un milieu de garçons. On a le cliché de l’informaticien derrière son ordinateur et ce n’est pas forcément ce que j’avais envie d’être. Mais quand j’ai lu le programme et les cours proposés, je me suis rendu compte que ça avait l’air hyper-intéressant et c’est ce qui m’a poussé à me lancer."