L’information sur la contraception d’urgence rendue plus accessible par la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial

"Offrir une information personnalisée sur l’utilisation, le coût et la délivrance de la contraception d’urgence", voici ce que propose le nouvel outil de la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF). En sept étapes et moins de cinq minutes, le site macontraceptiondurgence propose un questionnaire anonyme et accessible à tout moment.

Premier du genre en Belgique, cet outil aspire à redonner du pouvoir aux personnes exposées à un risque de grossesse, quelle que soit leur identité de genre. "Il était important de rappeler que la pilule du lendemain n’est pas le seul moyen de contraception d’urgence", précise Claudine Cueppens, chargée de mission. "L’idée est née dès fin 2019, pour proposer une information alors moins accessible au grand public. Il faut recréer un rapport égalitaire entre le secteur professionnel et les individus demandeurs."

Les Centres de planning familial connaissent une hausse des consultations portant sur l’utilisation des moyens contraceptifs d’urgence. "C’est ce que les statistiques INAMI de l’année 2020-2021 nous ont montré. Par ailleurs, cela a également prouvé que toutes les tranches d’âge sont concernées et pas seulement les plus jeunes", ajoute-t-elle.

Une large campagne de sensibilisation mêlant affichage et réseaux sociaux est prévue. Une brochure gratuite d’information "La contraception d’urgence" est également disponible.