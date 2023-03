L’info qui dérange : Les entreprises ont-elles profité de l’effet d’aubaine de l’inflation ?

Si vous écoutez cette chronique jusqu’au bout, je vous dévoilerai une information presque confidentielle car elle ne fait pas plaisir à entendre sur l’origine bizarre de la très étonnante résistance de l’inflation. Le mot inflation qui était sur toutes les lèvres en 2022.

Après des années d’inflation proche de 0% nous avions perdu de vue que l’inflation pouvait revenir et avec la sortie du covid et l’invasion en Ukraine, l’inflation est montée à 10% en moyenne en zone euro au mois d’octobre dernier. Depuis lors, on en parle moins, car on sait qu’elle est en baisse partout en zone euro, ce qui est une excellente nouvelle après une année et demie de hausse ininterrompue. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que cette inflation en zone euro baisse moins vite que prévue. Pour le mois de février elle est à 8.5% alors que les experts tablaient sur 8.2%, ce n’est pas énorme comme différence, mais elle montre que la baisse des prix n’est pas aussi rapide qu’on le voudrait.

Ce qu’on constate aussi, c’est que si en 2022, ce sont les prix de l’énergie (électricité, gaz, pétrole) qui ont fortement alimenté cette alimentation, là en début 2023, les experts de la banque centrale européenne qui ausculte au scalpel notre inflation constatent que ce sont les prix alimentaires qui ont pris le relais, pas une bonne nouvelle non plus. On a l’impression de passer de la peste au choléra. D’autres économistes, nous disent qu’il ne faut pas s’inquiéter, après tout nous sommes dans une économie de guerre, et les périodes de guerres sont toutes inflationnistes. Mais tout cela ne fait pas l’affaire des investisseurs ni des entreprises ni même des ménages, car qui dit que l’inflation reste hausse dit aussi que la banque centrale européenne risque de continuer à augmenter ses taux d’intérêt...