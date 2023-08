L’influenceuse Zhanna D’Art, adepte du crudivorisme, serait morte de faim

Connue sur les réseaux sociaux pour sa promotion d’un régime alimentaire strict, basé sur le végétalisme et le crudivorisme, l’influenceuse russe Zhanna D’Art est décédé à l’âge de 39 ans le 21 juillet dernier. Selon ses proches, sa mort serait liée à son régime ultra-restrictif.

Depuis quatre ans, elle se nourrissait uniquement de fruits, de légumes non cuits, de graines, de germes et de smoothies aux fruits. Des milliers d’abonnés suivaient ses recettes vegan et ses vidéos de dégustation de fruits sur Instagram. En avril 2022, elle avait même annoncé de "ne plus boire d’eau depuis six ans". Elle buvait directement l’eau des fruits. Dernièrement, elle était partie en Malaisie pour suivre un régime exclusivement à base de fruits exotiques.

Le médecin généraliste nutritionniste Faïza Bossy, interrogé par Le Parisien, met en garde des dangers de ce type de régime. "Quand on est sur un régime exclusif, ce n’est jamais bon. Qu’il soit crudivore, carné ou végétalien, vous allez forcément créer des carences quelque part." La nutritionniste tient à rappeler la base de l’alimentation : "Il faut privilégier une alimentation riche et variée, ne jamais rien bannir et avoir un bon équilibre entre l’apport et les besoins ".