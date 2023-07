L'influenceuse Julia Paredes accuse Booba d'avoir tué son business

Sale temps pour les influenceurs. Jusque-là un véritable Far West où faire la promotion de tout ou presque était permis, le business subit en ce moment les conséquences de la nouvelle loi française encadrant leur activité, promulguée le 10 juin dernier. Pour rappel, cette loi prévoit différentes mesures comme l'obligation de signaler les placements produits ou l'interdiction de la publicité pour la chirurgie esthétique, les paris sportifs et les cryptomonnaies. Le premier à s'en féliciter est le rappeur Booba, parti depuis plus d'un an dans une véritable croisade contre les "influvoleurs".

Pour certains influenceurs comme la candidate de téléréalité Julia Paredes (Maman et célèbres), cette loi sonne cependant la fin de la récréation. Cette dernière, déjà pointée du doigt pour avoir fait la promotion d'injections d'acide hyaluronique, affirme dans une interview donnée à Jeremstar dans son programme Baby Story que ses revenus ont drastiquement chuté :

"Franchement, Booba nous a tué le business. Je vais dire la vérité il y a des mois, je gagnais 35.000 à 40.000 euros, et après les polémiques, maintenant on est à des 5.000"

Expatriée à Dubaï, ville particulièrement accueillante pour sa profession, elle dit gagner désormais moins que son loyer de 7000€ par mois.

Une attitude victimaire moquée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.