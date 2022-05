L’influenceuse Jill Vandermeulen annonce, en larme, la sortie de son premier single

Ne jamais arrêter de rêver et de croire en soi sont les messages forts qui ressortent de son parcours. Après un passage à la Star’Ac dont elle n’a pas gardé un bon souvenir ; la jeune femme a mis du temps à guérir en se tournant vers des alternatives. Toutefois, la passion du cœur a crié plus fort que tout et lui a permis d’avoir cet accomplissement.

"Retenez qu’il n’est jamais trop tard pour croire en ces rêves les plus fous ! Je suis la preuve que tout peut arriver dans la vie si on y met de la foi, de l’amour, de la sincérité et du cœur !!"