L'influenceuse de 14 ans Lil Tay n'est pas morte : une bien étrange histoire

Lil Tay s'est exprimée dans TMZ jeudi dernier pour le confirmer : non, elle n'est pas morte. "Que ce soit clair : mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j'ai le cœur brisé et j'ai du mal à trouver les mots justes. Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Toute la journée d'hier, j'ai été bombardée d'appels téléphoniques déchirants et pleins de larmes de la part de mes proches, tout en essayant de démêler cette affaire." Elle précise par ailleurs que son nom légal est "Tay Tian", et non "Claire Hope" comme mentionné dans le post annonçant son prétendu décès.

Alors que s'est-il passé ? Coup marketing ou guerre familiale ? Lil Tay évoque un "hacking par une tierce personne" de son compte. La question est par qui, et il semblerait que les proches de Lil Tay soient impliqués dans l'imbroglio. Selon Insider, son père et son ancien manager avaient en effet refusé de confirmer ou d'infirmer l'information de sa mort.

Par ailleurs, beaucoup soupçonnent l'influenceuse d'être manipulée depuis le départ par sa famille, depuis la fuite d'une vidéo où on voit quelqu'un lui souffler dans l'oreille ce qu'elle doit dire en 2018. A la même époque, elle se trouve au centre d'un conflit judiciaire entre ses parents pour sa garde. Plus tard, en 2021, des posts sont apparus sur son Instagram, vraisemblablement écrits par son frère, accusant leur père d'abus physiques et émotionnels, et de voler son argent. Tay avait démenti par la suite ces allégations.

Une chose est sûre, Lil Tay a réussi encore une fois à faire parler d'elle. Reste à savoir si elle est plus influenceuse qu'elle n'a été sous influence...