L'influenceur Leo Grasset, alias "DirtyBiology", visé par une enquête pour viol à Paris

Une enquête pour viol a été ouverte mardi après une plainte visant l'influenceur Léo Grasset, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information de Mediapart.

Les investigations ont été confiées au 3ème DPJ (district de police judiciaire), a précisé le parquet.

Selon Mediapart, la plainte a été déposée jeudi dernier, le 24 novembre, par une étudiante en journalisme de 22 ans, qui a dénoncé des faits remontant à une nuit de novembre 2021.

Léo Grasset "conteste fermement les accusations" et "apportera ses réponses aux autorités judiciaires compétentes", a commenté auprès de l'AFP Me Fares Aidel, qui le défend avec Me Camille Loyer.