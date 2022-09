L’influence des sanctions économiques contre la Russie prend du temps

Face à l’agression contre l’Ukraine, les pays occidentaux ont imposé des sanctions économiques à la Russie dont la production intérieure est très impactée. Contrairement à ce qu’on dit ici ou là, ces sanctions économiques et technologiques contre la Russie vont montrer leur efficacité. Mais il faut juste être patient. Les résultats de cette arme de plus en plus utilisée dans les relations internationales seront visibles sur le long terme. C’est ce que nous explique Amid Faljaoui notre chroniqueur économique.