L’influence de la météo sur la fabrication et la conservation du parfum

Comme pour le vin, la météo peut impacter la récolte et modifier les senteurs comme le précise Charles Kerangoff : " Il y a des millésimes bien sûr avec des bonnes années et des mauvaises années comme pour le vin. Par exemple, la rose de 2017 va peut-être être plus ensoleillée que celle de 2018 et cette différence va se sentir dans la qualité de l’huile essentielle et son prix peut également varier. Il faut aussi admettre que le parfum peut changer d’une année à l’autre en fonction de son millésime ".

Être parfumeur nécessite d’avoir un odorat très développé et qui est inévitablement stimulé par la nature et ce, tout au long des saisons et pour Charles Kerangoff la nature est un véritable cadeau : " Dans la nature, il y a plein de senteurs qui sont là en permanence. Durant le printemps et l’été, toutes ces senteurs-là me titillent de façon permanente mais quand je travaille, je dois me concentrer ce qui nécessite de m’enfermer dans une pièce aseptisée ".

Selon le temps, le parfum n’aura pas la même tenue et le ressenti ne sera pas le même. Les saisons jouent également un rôle dans le choix de notre parfum : " Il y a les parfums d’été et les parfums d’hiver. En hiver, on s’oriente plutôt dans la puissance avec des parfums capiteux. En revanche, durant le printemps ou l’été, on sera plus dans la légèreté et la subtilité ".