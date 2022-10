L’influence de Bob Dylan et l’admiration des White Stripes, PJ Harvey, Patti Smith, Sheryl Crow ou des Rolling Stones

Bob Dylan, quelle plume ! Quelles pensées, il a toujours eu l’art et la manière pour s’exprimer ! C’est un ouragan qui a tout dévasté sur son passage, sa façon d’écrire, de jouer, de penser a changé la donne pour bon nombre de personnes.

Il y a eu des phrases aussi qui remettent les choses à leur place, par ex : "Qu’est-ce que l’argent ? Un homme a réussi s’il se lève le matin, se couche le soir et entre les deux a fait ce qu’il voulait faire." ou "Laisse-moi oublier aujourd’hui jusqu’à demain." et encore : "Ce qu’on appelle la vie n’est qu’un bref épisode entre deux grands mystères qui n’en font en fait qu’un seul.'' Jack White n’a jamais caché son admiration pour Bob Dylan. Aussi, sur son second album, "Rid of Me", PJ Harvey reprend ''Highway 61 Revisited", titre ô combien emblématique de Dylan. Grande amie de Dylan, Patti Smith reprend régulièrement l’œuvre du folkeur. C’est même elle qui ira chercher son prix Nobel à sa place. Sheryl Crow aussi voue un culte à Dylan. Dans les reprises célèbres de Dylan, il y a les Stones avec cette version de ''Like a Rolling Stones'' sortie sur l’album live " Stripped " en 1995.