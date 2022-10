L’influence de Bob Dylan et des hommages par les Wallflowers, Stevie Wonder, Eric Clapton ou Neil Young with Booker T and The M.G’s

Bob Dylan ce monstre sacré ! Bob Dylan a vendu plus de 125 millions d’albums à travers le monde – et, à 80 ans, il poursuit toujours ses concerts avec une tournée actuelle. Son 39e album Rough and Rowdy Ways est sorti en 2020 et a été acclamé par la critique ! Sacré Bob Dylan qui a été récompensé en 2016 par le Prix Nobel de littérature "pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d’expression poétique". Rien que ça !

Bob Dylan a aussi transmis sa passion pour la musique à des amis ou sa famille, surtout à son fils Jakob Dylan, né en 1969, et musicien professionnel dès la fin des années 80 dans son groupe The Wallflowers. Jakob Dylan a aussi sorti deux albums solos. Le 16 octobre 1992, au Madison Square Garden de New York, a lieu un événement majeur, le "Bob Dylan : 30th anniversary Concert Celebration". Stevie Wonder y offre une version inspirée du classique "Blowin’in the Wind". Eric Clapton reprend " Don’t Think Twice, It’s All Right ", Neil Young, qui interprète " All Along The Watchtower " en compagnie de Booker T and The Mg’s. Mais il y avait aussi Chrissie Hynde des Pretenders, Roger McGuinn des Byrds, Sinead O’Connor, Tom Petty, The Band, the O’Jays et George Harrison.