L’influence de Bob Dylan : de David Bowie aux Beatles en passant par Jimi Hendrix

Robert Zimmerman est un étrange personnage, le futur Bob Dylan est né en 1941 dans le Minnesota. A 20 ans, il débarque à New York et en 5 ans, Dylan atteint le succès en tant que chanteur et compositeur folk, puis s’attire les foudres de ce même public en passant au rock, un acte considéré comme une trahison par ses fans de la première heure. Et quand on rend hommage à un artiste, on peut le faire de deux manières.

De façon "cachée" où il faut deviner la référence, ou on peut y aller franco comme David Bowie avec ce très explicite "Song For Dylan". Bob Dylan a chamboulé l’écriture de John Lennon comme il l’expliquera : " J’ai commencé à penser à mes propres émotions… Plutôt que de me projeter dans une situation. J’essayais d’exprimer ce que je ressentais… Et c’est Bob Dylan qui m’a aidé à réaliser cela". Et puis impossible d’évoquer l’influence de Dylan sans passer par la case Jimi Hendrix, qui se considérait comme un piètre auteur et adulait les textes de Dylan. Raison pour laquelle il décide de reprendre et réarranger le " All Along The Watchtower " de Dylan !