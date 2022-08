L’inflation touche aussi les hôpitaux

Blouses, gants, réactifs… Du matériel indispensable pour les hôpitaux. Mais se les procurer coûte de plus en plus cher. La faute à l’inflation. Après la crise du Covid, les hôpitaux sont désormais confrontés à un nouveau défi.

Selon Sébastien Libert, chef du service achat et logistique au GHdC (Grand Hôpital de Charleroi) : "En moyenne, entre 2021 et 2022 nos prix d’achat ont grimpé de 8%. Cela représente une augmentation de 1,4 million d’euros. Les kits opératoires ont augmenté de 10% à 20%, le coût du papier a grimpé d’environ 60%, et les denrées alimentaires coûtent entre 20% et 30% plus cher". Cette hausse se remarque aussi sur le matériel de bureautique. Sans oublier les prix de l’énergie qui pèsent également sur les portefeuilles des hôpitaux.

Mais là où l’inflation se fait le plus sentir, ce sont les salaires. Comme l’explique Gauthier Saelens, directeur général du GHdC : "50% du personnel hospitalier est financé par les honoraires médicaux. Et ces honoraires sont indexés de manière beaucoup plus lente que l’inflation. On a donc un écart extrêmement important qui se chiffre, chez nous, à 2,5 millions d’euros nets en 2022. Mais à cette augmentation, il faut aussi rajouter les prix des dispositifs médicaux, des investissements du petit matériel, et de l’ensemble des filières de coût de notre hôpital. Et là, ça se chiffre à plusieurs centaines de milliers d’euros rien que pour cette année. Car même si l’on a des contrats, les fournisseurs doivent répercuter cette inflation".