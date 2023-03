L’inflation sur le prix de la viande va-t-elle accroître le nombre de végétariens ?

La viande fait partie des produits alimentaires qui ont subi la plus forte hausse des prix ces derniers mois. Selon l’office belge des statistiques, Statbel, en janvier dernier, l’inflation de la viande était de 15,7% ce mois-ci contre 1,7% en janvier 2022.

En deux ans, les prix de la viande ont, en moyenne, augmenté de 18,2%. Rien que sur les 12 derniers mois, ils ont augmenté de 14,8%, toujours selon Statbel. Parmi les types de viande qui ont davantage subi une hausse des prix, on retrouve la volaille (+24,6%) suivie des charcuteries (+18%) et au coude à coude la viande de porc (+17,6) et la viande de mouton et d’agneau (+17,5%).