L'inflation semble épargner les produits électroniques, dont les appareils de télévision

Cette diminution des prix dans le secteur électronique s’explique par deux raisons.

Il faut d’abord bien comprendre comment fonctionne la mesure de l’évolution de l’inflation. "C’est une mesure relative, dans le temps, de l’évolution du prix d’un même produit ou d’un produit dont les caractéristiques restent constantes", explique Adrien Mierop.

Cette précision a son importance car, "dans le domaine de l’électronique, les produits s’améliorent très rapidement", poursuit Adrien Mierop. Les téléviseurs évoluent d’année en année vers du "toujours plus grand", du "meilleur sur le plan énergétique" et vers "plus de fonctionnalités", avec des caractéristiques qui vont s’améliorer.

La baisse de prix de 12% observée sur les téléviseurs entre 2021 et 2022 signifie donc qu’on compare l’évolution du prix d’un téléviseur identique dont les spécificités n’ont pas changé et qui, par rapport aux autres téléviseurs arrivés sur le marché, est probablement plus "obsolète" et plus "dépassé".

Si un consommateur accepte aujourd’hui d’acheter un appareil de télévision ou un logiciel qui était déjà sur le marché il y a un an, et qui est "dépassé", il le paiera beaucoup moins cher qu’en mars 2021.

En revanche, le consommateur qui souhaitera acheter aujourd’hui une TV tout dernier cri déboursera très probablement plus. Le prix moyen payé par un consommateur pour acheter une télévision n’est donc pas aujourd’hui 12% plus bas qu’il y a un an. En effet, les consommateurs actuels auront tendance à acheter aussi des téléviseurs plus récents, plus sophistiqués et donc plus chers.