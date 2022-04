L'inflation selon l'indice européen était de 9,3% durant le mois mars en Belgique

L'inflation selon l'indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH) était de 9,3% en mars en Belgique, contre 9,5% en février, indique mardi Statbel, l'office de statistiques belge. Selon l'indice des prix à la consommation (IPC), elle s'élevait à 8,3%.

La différence entre l'indice national IPC et l'européen IPCH tient principalement à des différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices, explique Statbel. L'IPCH permet d'effectuer des comparaisons avec les autres pays européens.

Toujours selon l'IPCH, l'inflation sous-jacente, hors énergie et produits alimentaires non transformés, s'élevait à 3,4% en mars.

Hausse des prix des produits énergétique

La forte inflation est principalement due à la hausse des prix des produits énergétiques, alors que la contribution de l'énergie à l'inflation est de 6,1%. Par rapport au mois de mars 2021, l'électricité coûte 49,9% de plus, le gaz naturel 148,8% de plus et le gasoil de chauffage 89,3% de plus.

Le gaz, l'électricité, le gasoil de chauffage et les carburants sont d'ailleurs les sous-indices qui ont exercé la plus forte pression sur l'inflation en mars tandis que les loyers, l'habillement, la viande, les restaurants et cafés, les soins hospitaliers, les télécommunications, le tabac et les produits pharmaceutiques ont exercé un impact négatif.