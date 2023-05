L’inflation ralentit en Belgique, notamment sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie

Selon Statbel, l’indice des prix à la consommation (IPC) a diminué en avril et est passé de 6.67% en mars à 5.60% en avril. Si l’on se réfère à l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH), calculé différemment pour permettre la comparaison entre les Etats européens, l’inflation a atteint 3.3% en avril en Belgique, contre 4.9% en mars.

Ce sont les produits énergétiques, soit le gaz, l’électricité, le gasoil de chauffage, les carburants qui ont exercé le plus gros impact négatif sur l’inflation. L’électricité coûte ainsi désormais 20.4% de moins qu’il y a un an. Le gaz naturel coûte, lui, 61.9% de moins qu’il y a 12 mois. La chute des prix s’est accélérée depuis l’automne 2022. Cela rejoint les résultats de l’étude commandée par les régulateurs belges de l’électricité et du gaz qui indiquent que les Belges payent moins cher leur énergie que leurs voisins européens.

L’inflation des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ralentit elle aussi. Certes, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite. Cette inflation des prix des produits alimentaires s’élevait en avril à 17.1% contre 20.3% en mars. Les prix des produits laitiers, par exemple, ont vu leur augmentation passer de 31% en mars à 26.2% en avril. Les prix des huiles ont grimpé de 25.4% en avril contre 31.3% en mars dernier. Le prix de la viande a augmenté de 14% en avril contre 16.8% en mars. L’inflation des prix de l’alimentation ralentit, mais elle reste très élevée par rapport à 2022. En avril 2022, l’inflation des prix des produits alimentaires était de 5.5%.

Du côté des prix de l’habillement et des chaussures (+7.7%) , de l’ameublement et de l’équipement ménager (+6.6%) et des loisirs et de la culture (+4.3%), l’inflation reste stable en avril par rapport à mars.