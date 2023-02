L'inflation ne retombera sous la barre des 2% qu'en 2025, selon le Bureau du Plan

La guerre en Ukraine, avec la très forte hausse des prix du gaz naturel et de l'électricité, ont fait progresser les prix à la consommation belges l'année dernière. Les craintes de problèmes majeurs d'approvisionnement en gaz se sont néanmoins apaisées fin 2022 et les prix à la consommation des produits énergétiques ont sensiblement diminué, apportant une contribution négative à l'inflation.

Selon les prévisions du Bureau du Plan, l'inflation totale devrait atteindre 4,5% en 2023, avant de reculer à 2,9% en 2024 et à 1,7% par an en moyenne au cours de la période 2025-2028. La croissance de l'économie belge devrait, elle, s'établir à 1,0% en 2023, à la faveur du ralentissement de l'inflation. Elle se renforcerait ensuite jusqu'à 1,7% en 2024, portée par la reprise des investissements des entreprises et le redressement du pouvoir d'achat, avant d'afficher en moyenne 1,4% au cours de la période 2025-2028.