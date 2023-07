L'inflation n'est pas encore assez forte, la faute à qui ?

Aujourd'hui l'inflation aux Etats-Unis est de 3 %, contre 8 % en 2022. En Europe, l'inflation est encore autour de 5,5 %. C'est donc un chiffre plus élevé qu'aux Etats-Unis. C'est normal : la Banque centrale européenne a commencé à lutter contre l'inflation avec plusieurs mois de retard sur les Etats-Unis.

Entre le moment où une banque centrale augmente ses taux d'intérêt et le moment où ces derniers ont de l'effet, il faut compter entre un an et un an et demi pour voir l'impact sur l'économie réelle.

Mais cette baisse de l'inflation n'est pas assez forte aux yeux des banquiers centraux qui pilotent nos taux d'intérêt. La faute à qui? Les uns diront que c'est la faute aux entreprises qui n'ont pas pu augmenter leurs prix pendant des années et se rattrapent aujourd'hui. Ensuite, il y a ceux qui blâment en quelque sorte les salariés en Europe qui, profitant de la tension sur le marché de l'emploi, ont demandé une augmentation de leurs salaires qui alimente l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'inflation de second tour, avec le souci qu'à l'inverse du gaz ou du pétrole qui peuvent baisser, les salaires pas.

Les deux visions sont correctes. Sauf que la hausse des salaires est souvent inférieure à l'inflation. Mais comme il y a un ralentissement économique, cette tension sur le marché de l'emploi va sans doute se résorber et les salaires reviendront "à la normale". Quant aux entreprises, elles ne peuvent pas continuer à augmenter leurs prix indéfiniment.

Donc oui, l'inflation devrait normalement baisser encore d'ici quelques mois. Et, en bonne logique, les taux d'intérêt pourraient baisser vers le milieu de l'année 2024. Mais ça, c'est un scénario sans surprise. Or, depuis trois ans, la vie n'a pas été avare en surprises.