L’inflation et les marques low cost

Poutine menace les médias et pendant ce temps, la terre continue de tourner, notamment du côté du business.

Car à force de nous braquer sur l’actualité chaude, il y a des mouvements de fond qui prennent forme et que nous risquons de ne pas voir, et notamment le retour en force du low cost. En fait, quand je dis low cost, je devrais plutôt dire l’achat malin. Car si l’achat low cost était un achat subi, contraint il y a quelques années encore, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. C’est devenu un choix malin pour la simple raison que le low cost n’a pas cessé de monter en gamme au fil du temps. Et d’ailleurs, vous le constatez vous-mêmes chaque jour. Le haut de gamme d’hier est devenu le basique d’aujourd’hui et il est vrai qu’avant, nos achats étaient des marqueurs sociaux, le signe distinctif d’appartenance à un statut social. Mais ce n’est plus vrai aujourd’hui…

