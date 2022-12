L’inflation en Europe a baissé pour la première fois depuis 17 mois et c’est une excellente nouvelle !

Si cette chronique économique rencontre un certain succès, je pense modestement aussi que c’est en raison de son ton volontairement optimiste. Alors attention, l’optimisme ne consiste pas à refuser de voir les problèmes, pas du tout, mais plutôt de n’envisager que les solutions, comme l’écrit d’ailleurs joliment le publicitaire Jacques Séguéla. Au fond, l’expérience, c’est quoi ? Ce n’est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Et donc oui, s’il fallait résumer d’un seul mot l’année 2022, en tout cas pour nous autres Européens, ce serait le mot inflation.

Et ce mot, qui avait donc quasiment disparu de notre vocabulaire pendant deux décennies, est revenu en force en raison du COVID et de la guerre en Ukraine. Et c’est vrai, alors que l’inflation était plate et frôlait quasiment les 0% pendant des années, nous voilà tout d’un coup confrontés en Europe avec des taux à deux chiffres. En Belgique, la barre des 10% est dépassée et quelques pays baltiques réussissent même dont la Lettonie réussisse même à dépasser les 20%.

Alors la bonne nouvelle, c’est de ça dont je voulais vous parler, c’est que l’inflation aurait atteint son pic pour la première fois depuis 17 mois. L’inflation recule en effet en Europe. Alors c’est vrai, bien sûr, le chiffre reste encore trop élevé puisqu’on parle tout de même d’une inflation moyenne de 10% pour l’Europe. Mais ce chiffre étant en recul grâce à qui ou grâce à quoi ? Mais grâce à la baisse du prix du gaz et du pétrole, mais également des matières premières alimentaires. Et vous savez quoi ? Du fait du ralentissement économique auquel on assiste, l’inflation va mécaniquement baisser...